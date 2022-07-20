Милли спросили, потерян ли Донбасс. Говорит – на самом деле РФ захватила не так много

После сосредоточения основных сил на Донбассе российские оккупанты захватили "не так много" территорий, а Украина достойно держит оборону. Об этом в ходе брифинга после встречи в формате "Рамштайн" сказал председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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Милли попросили дать военную оценку ситуации на Донбассе и спросили, можно ли, по его мнению, считать "потерянными" Донецкую и Луганскую области.

В ответ он напомнил, что полномасштабное вторжение началось 24 февраля, а 6 апреля Россия решила переиграть свои цели, вывела войска из Киевской и других областей, сосредоточив силы на Донбассе и массово стянув туда войска.

"Украина провела чудесные тактические операции, чтобы обезопасить свои войска и мирное население. После 90 дней российских агрессивных действий они (армия РФ. – ред.) продвинулись примерно на 15 км, а это не так много", – сказал Милли.

По словам топ-генерала США, "на самом деле не так много земли захвачено на территории Донбасса, Украина держит оборону".

Он также позитивно оценил украинскую операцию по выводу украинских войск из Северодонецка и назвал "достойным" сопротивление украинских войск.

Милли подчеркнул, что у россиян есть некоторые тактические успехи, но при этом они несут большие потери. По прогнозам Милли, война еще продлится "какое-то время", потому важно предоставлять Украине дальнобойное оружие, в том числе для защиты от бомбардировок мирного населения.

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Оксана Житнюк

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