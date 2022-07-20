США дадут Украине еще четыре HIMARS. Украинцы эффективно их используют – глава Пентагона

США поставят Украине еще четыре дальнобойные ракетные системы HIMARS. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии четвертой встречи в формате Рамштайн стран, которые помогают Украине в войне против России.

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По его словам, новый пакет военной помощи будет включать четыре дополнительных HIMARS в придачу к 12, о поставках которых сообщалось ранее.

По его словам, украинские военные эффективно используют HIMARS – и эти ракетные системы "сделали разницу" на поле боя.

Также в пакет военной помощи от США войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерии, добавил Остин.

Кроме того, он отметил, что и другие страны помогают Украине с дальнобойным оружием: на поле боя уже находятся ракетные системы M270 от Великобритании, скоро прибудут аналогичные системы от Германии, а Польша передала три батальона самоходных гаубиц, которые также делают разницу на войне.

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Марк Сировой

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