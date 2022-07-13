В Луганске ВСУ ударили из HIMARS по воинской части и складу боеприпасов – Арестович

Во временно оккупированном Луганске Вооруженные Силы Украины ударили из ракетной системы HIMARS по воинской части и складу боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, российские войска "по своей традиции" разместили в Луганске воинскую часть и склад боеприпасов в одном месте.

"Последствия я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в двухсотую маленький, симпатичный HIMARS", – написал Арестович.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил информацию об ударе ВСУ по россиянам в городе, заявив, что "сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно, а у оккупантов стало меньше складов с боеприпасами".

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Дмитрий Гриниченко

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