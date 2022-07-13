В Луганске ВСУ ударили из HIMARS по воинской части и складу боеприпасов – Арестович
Во временно оккупированном Луганске Вооруженные Силы Украины ударили из ракетной системы HIMARS по воинской части и складу боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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По его словам, российские войска "по своей традиции" разместили в Луганске воинскую часть и склад боеприпасов в одном месте.
"Последствия я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в двухсотую маленький, симпатичный HIMARS", – написал Арестович.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил информацию об ударе ВСУ по россиянам в городе, заявив, что "сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно, а у оккупантов стало меньше складов с боеприпасами".
- 6 июля ВСУ выбили еще два склада в тылу российских оккупантов – видео. 7 июля в Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов РФ, в Херсоне – один с горючим. 9 июля в Херсоне взорвали склады боеприпасов – видео. 10 июля ВСУ ударили по командным пунктам и складам боеприпасов в Чернобаевке.
- 11 июля сообщалось, что в оккупированном Россией Луганске противник потерял очередной склад с боеприпасами, что замедляет наступление армии РФ.
- 12 июля ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
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