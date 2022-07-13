Жители Луганска пишут о взрывах вдалеке и снимают их на видео
13.07.2022, 00:26
Скриншот видео
Поздно вечером 12 июля в социальных сетях стали появляться сообщения и видео жителей временного оккупированного Луганска о взрывах.
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На видео засняты взрывы и видна детонация.
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в районе села Александровка и поселка Металлист.
Официальной информации от украинских военных относительно событий в Луганске пока нет.
- 11 июля сообщалось, что в оккупированном Россией Луганске противник потерял очередной склад с боеприпасами, что замедляет наступление армии РФ.
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