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Жители Луганска пишут о взрывах вдалеке и снимают их на видео

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 00:26
Жители Луганска пишут о взрывах вдалеке и снимают их на видео - Фото
Скриншот видео

Поздно вечером 12 июля в социальных сетях стали появляться сообщения и видео жителей временного оккупированного Луганска о взрывах.

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На видео засняты взрывы и видна детонация.

Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в районе села Александровка и поселка Металлист.

Официальной информации от украинских военных относительно событий в Луганске пока нет.

  • 11 июля сообщалось, что в оккупированном Россией Луганске противник потерял очередной склад с боеприпасами, что замедляет наступление армии РФ.

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Наталия Медведева
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Луганск HIMARS
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