Удар HIMARS. На Донбассе уничтожены почти все заместители командира российской дивизии ВДВ

Украинские военные ударами высокоточной и дальнобойной американской ракетной системы HIMARS уничтожили почти всех заместителей 106-й воздушно-десантной дивизии армии России. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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Отмечается, что HIMARS накрыл дивизию в Шахтерске Донецкой области. В результате – погибли все заместители командира 106-й дивизии, кроме позывного "Барсук", который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Также в командовании сообщили, что сегодня погиб начальник службы РАО 58 а (воинская часть 47084, Владикавказ) Южного военного округа армии РФ Валентин Данилов.

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Марк Сировой

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