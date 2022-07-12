Удар HIMARS. На Донбассе уничтожены почти все заместители командира российской дивизии ВДВ
12.07.2022, 11:41
HIMARS (фото - Capt. Joe Legros, Michigan National Guard, flickr)
Украинские военные ударами высокоточной и дальнобойной американской ракетной системы HIMARS уничтожили почти всех заместителей 106-й воздушно-десантной дивизии армии России. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.
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Отмечается, что HIMARS накрыл дивизию в Шахтерске Донецкой области. В результате – погибли все заместители командира 106-й дивизии, кроме позывного "Барсук", который сейчас находится в тяжелом состоянии.
Также в командовании сообщили, что сегодня погиб начальник службы РАО 58 а (воинская часть 47084, Владикавказ) Южного военного округа армии РФ Валентин Данилов.
- Сейчас в Украине действуют девять HIMARS или аналогичных систем. Они сосредоточены на ударах по тылам россиян – штабам и складам. Недавно США пообещали поставить еще четыре HIMARS.
- Вчера сообщалось, что ВСУ ликвидировали двух полковников и майора войск РФ.
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