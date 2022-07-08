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США направят Украине военной помощи еще на $400 млн, в том числе четыре HIMARS

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 20:56
США направят Украине военной помощи еще на $400 млн, в том числе четыре HIMARS - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)

США направят Украине военной помощи еще на $400 млн, в том числе четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает The Washington Post.

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Представитель Пентагона сказал, что восемь HIMARS, которые были отправлены ранее, все еще используются украинскими силами в боевых действиях. Сейчас они получат еще четыре машины для поражения российских узлов управления и контроля, средств логистики и других систем, которые находятся далеко за линией фронта.

Издание Inside Defence добавляет, что также США в рамках этого пакета предоставят Украине новые боеприпасы, позволяющие стрелять "более точно".

Чиновник отказался отвечать, имеются ли в виду снаряды Excalibur калибра 155 мм, которые известны своей увеличенной дальностью и GPS-наведением.

Представитель Пентагона сказал, что новый боеприпас является "возможностью, которой обладают Соединенные Штаты" и "имеет большую точность", чем 155-мм артиллерийский снаряд, который ранее США поставляли Украине.

"Я не могу вдаваться в подробности здесь. Мы ожидаем, что украинцы будут использовать их с большим эффектом", — сказал чиновник.

Он также опроверг заявления России о том, что она уничтожила украинские HIMARS. "Россия не уничтожила ни одного HIMARS", — сказал чиновник.

CNN сообщает, что США отправят в Украину 1000 новых боеприпасов.

  • 1 июля Министерство обороны США объявило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн.
  • 6 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Россия запустила фейк о якобы уничтожении американских ракетных систем HIMARS, которые стоят на вооружении украинских сил.
Вадим Ребрина
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пентагон оружие HIMARS
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