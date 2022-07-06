Россия соврала об уничтожении украинских HIMARS. Они постоянно бьют по топ-целям – Генштаб
06.07.2022, 16:23
HIMARS (фото - Генштаб)
Россия запустила фейк о якобы уничтожении американских ракетных систем HIMARS, которые стоят на вооружении украинских сил. Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
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Там подчеркнули, что российские сообщения не соответствуют действительности и являются очередным фейком.
В ГШ добавили, что HIMARS постоянно наносят разрушительные удары по стратегически важным пунктам врага. Это приводит к колоссальным потерям россиян в технике, живой силе и обеспечении.
- 23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что первые четыре HIMARS прибыли в Украину. Еще четыре HIMARS должны доставить в Украину до середины июля.
- 1 июля в Пентагоне заявили, что украинские войска успешно бьют из HIMARS по российским командным пунктам.
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