Россия соврала об уничтожении украинских HIMARS. Они постоянно бьют по топ-целям – Генштаб

Россия запустила фейк о якобы уничтожении американских ракетных систем HIMARS, которые стоят на вооружении украинских сил. Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

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Там подчеркнули, что российские сообщения не соответствуют действительности и являются очередным фейком.

В ГШ добавили, что HIMARS постоянно наносят разрушительные удары по стратегически важным пунктам врага. Это приводит к колоссальным потерям россиян в технике, живой силе и обеспечении.

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Марк Сировой

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