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Россия соврала об уничтожении украинских HIMARS. Они постоянно бьют по топ-целям – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 16:23
Россия соврала об уничтожении украинских HIMARS. Они постоянно бьют по топ-целям – Генштаб - Фото
HIMARS (фото - Генштаб)

Россия запустила фейк о якобы уничтожении американских ракетных систем HIMARS, которые стоят на вооружении украинских сил. Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

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Там подчеркнули, что российские сообщения не соответствуют действительности и являются очередным фейком.

В ГШ добавили, что HIMARS постоянно наносят разрушительные удары по стратегически важным пунктам врага. Это приводит к колоссальным потерям россиян в технике, живой силе и обеспечении.

Читайте также: Репортаж WP об украинском экипаже HIMARS: Будь они раньше – мы бы уже покончили с войной

Марк Сировой
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ВСУ фейк пропаганда РСЗО генштаб HIMARS ипсо
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