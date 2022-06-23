HIMARS уже в Украине. Резников пообещал "жаркое лето" российским оккупантам
23.06.2022, 14:39
HIMARS (Фото - Twitter Резникова)
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.
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Министр сообщил о прибытии РСЗО HIMARS в Украину поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина "за эти мощные инструменты".
"Лето будет жарким для российских оккупантов. И последнее для некоторых из них", – написал Резников.
Глава Минобороны не уточнил количество РСЗО, но ранее в Пентагоне говорили о четырех HIMARS для Украины.
СПРАВКА. М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) имеют дальность действия 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). Она взаимозаменяема с M270A1 и может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету. Замглавы Пентагона Колин Каль сообщал, что система имеет радиус действия около 70 км и "невероятную точность" наведения. К HIMARS США также должны поставить управляемые снаряды GMLRS. Американский топ-генерал Марк Милли сообщал, что США и союзники обучили работе с HIMARS 60 украинских военнослужащих.
- Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания в формате "Рамштайн" сообщил, какую помощь получит Украина. В частности, по его словам, Германия передаст три РСЗО с управляемыми боеприпасами. Генерал Марк Милли сказал, что HIMARS будут в Украине до конца месяца.
- 18 июня издание Politico писало, что в Пентагоне рассматривают возможность отправки в Украину еще четырех РСЗО.
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