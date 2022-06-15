Артиллерия, вертолеты и РСЗО. Остин перечислил оружие, которое передадут Украине союзники
Министр обороны США Ллойд Остин детализировал новый пакет военной помощи для Украины после встречи в формате "Рамштайн". Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи министров обороны стран, которые оказывают военную поддержку Украине.
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По его словам, в новом пакете военной помощи от США Украина получит:
- 18 гаубиц калибра 155 мм;
- 36 000 снарядов калибра 155 мм;
- 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
- Дополнительные снаряды для РСЗО Himars;
- 4 автомобиля для ремонта техники;
- Две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;
- Тысячи защищенных радиостанций;
- Тысячи оптических устройств, в частности, приборы ночного видения.
Глава Пентагона заявил, что Украина получит новые боевые вертолеты Ми от Словакии и ракетные боеприпасы к ним, а также артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов. Остин подтвердил, что Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня с управляемыми боеприпасами.
"Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе", — отметил Остин.
- Сегодня состоялась третья встреча в формате "Рамштайн" более 40 стран, которые помогают Украине в войне с Россией. Накануне встречи на Банковой заявили, что Украине для победы в войне нужны 1000 гаубиц, 300 РСЗО и другое оружие.
- Президент США Джо Байден созвонился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд.
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