Артиллерия, вертолеты и РСЗО. Остин перечислил оружие, которое передадут Украине союзники

Министр обороны США Ллойд Остин детализировал новый пакет военной помощи для Украины после встречи в формате "Рамштайн". Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи министров обороны стран, которые оказывают военную поддержку Украине.

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По его словам, в новом пакете военной помощи от США Украина получит:

18 гаубиц калибра 155 мм;

36 000 снарядов калибра 155 мм;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

Дополнительные снаряды для РСЗО Himars;

4 автомобиля для ремонта техники;

Две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;

Тысячи защищенных радиостанций;

Тысячи оптических устройств, в частности, приборы ночного видения.

Глава Пентагона заявил, что Украина получит новые боевые вертолеты Ми от Словакии и ракетные боеприпасы к ним, а также артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов. Остин подтвердил, что Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня с управляемыми боеприпасами.

"Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе", — отметил Остин.

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Дмитрий Гриниченко

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