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Артиллерия, вертолеты и РСЗО. Остин перечислил оружие, которое передадут Украине союзники

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 21:06
Артиллерия, вертолеты и РСЗО. Остин перечислил оружие, которое передадут Украине союзники - Фото
Ллойд Остин и Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны США Ллойд Остин детализировал новый пакет военной помощи для Украины после встречи в формате "Рамштайн". Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи министров обороны стран, которые оказывают военную поддержку Украине. 

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По его словам, в новом пакете военной помощи от США Украина получит: 

  • 18 гаубиц калибра 155 мм;
  • 36 000 снарядов калибра 155 мм;
  • 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
  • Дополнительные снаряды для РСЗО Himars;
  • 4 автомобиля для ремонта техники;
  • Две системы береговой охраны с ракетами Harpoon; 
  • Тысячи защищенных радиостанций;
  • Тысячи оптических устройств, в частности, приборы ночного видения. 

Глава Пентагона заявил, что Украина получит новые боевые вертолеты Ми от Словакии и ракетные боеприпасы к ним, а также артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов. Остин подтвердил, что Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня с управляемыми боеприпасами. 

"Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе", — отметил Остин.

Читайте также: Британия рассматривает возможность отправить Украине больше противокорабельных ракет 

Дмитрий Гриниченко
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поставки оружия военная помощь рамштайн Ллойд Остин
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