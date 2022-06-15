Байден созвонился с Зеленским. США дают Украине еще $1 млрд военной помощи — Белый дом

Президент США Джо Байден созвонился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

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Байден официально подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную артиллерию и средства береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем для ведения оборонительной операции на Донбассе.

Также президент США предоставил дополнительную гуманитарную помощь Украине на $225 млн, в частности, на питьевую воду, критически важную медицинскую помощь, продукты питания, жилье и деньги для семей на покупку предметов первой необходимости.

Глава Белого дома заявил, что США продолжат поддерживать Украину в защите суверенитета и территориальной целостности.

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Дмитрий Гриниченко

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