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Байден созвонился с Зеленским. США дают Украине еще $1 млрд военной помощи — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 20:19
Байден созвонился с Зеленским. США дают Украине еще $1 млрд военной помощи — Белый дом - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден созвонился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

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Байден официально подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную артиллерию и средства береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем для ведения оборонительной операции на Донбассе. 

Также президент США предоставил дополнительную гуманитарную помощь Украине на $225 млн, в частности, на питьевую воду, критически важную медицинскую помощь, продукты питания, жилье и деньги для семей на покупку предметов первой необходимости. 

Глава Белого дома заявил, что США продолжат поддерживать Украину в защите суверенитета и территориальной целостности. 

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский поставки оружия военная помощь джо байден
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