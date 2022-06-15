Байден созвонился с Зеленским. США дают Украине еще $1 млрд военной помощи — Белый дом
Президент США Джо Байден созвонился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд. Об этом сообщили на сайте Белого дома.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Байден официально подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную артиллерию и средства береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем для ведения оборонительной операции на Донбассе.
Также президент США предоставил дополнительную гуманитарную помощь Украине на $225 млн, в частности, на питьевую воду, критически важную медицинскую помощь, продукты питания, жилье и деньги для семей на покупку предметов первой необходимости.
Глава Белого дома заявил, что США продолжат поддерживать Украину в защите суверенитета и территориальной целостности.
- Сегодня в Брюсселе проходит третья встреча формата "Рамштайн" по военной помощи Украине.
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил на ней, что Украина нуждается в дальнобойном оружии, системах береговой охраны и бронетехнике.
- Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных противокорабельных ракет помимо уже обещанного оружия.
Читайте также: Ресурс далеко не исчерпан. США ожидают на Рамштайн-3 анонсов новых поставок оружия Украине
Комментарии