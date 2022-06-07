Военная помощь Украине. Остин проведет "Рамштайн-3" в Брюсселе 15 июня
07.06.2022, 14:11
Ллойд Остин и Марк Милли (Фото: EPA)
Министр обороны США Ллойд Остин 15 июня проведет в Брюсселе встречу начальников штабов и министров обороны со всего мира, где обсудят военную помощь Украине. Об этом сообщили на сайте Пентагона.
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Заседание пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, начало запланировано на 17:00 по киевскому времени, в 20:45 состоится пресс-конференция главы Пентагона и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.
В Пентагоне сообщают, что на заседание контактной группы Остин пригласил министров обороны и начальников штабов со всего мира, чтобы обсудить войну России с Украиной.
- 26 апреля на авиабазе Рамштайн собрались около 40 министров обороны для обсуждения военной помощи Украине. Резников заявил после встречи, что Украина переходит на западные калибры и технику.
- Во втором заседании контактной группы 23 мая приняли участие представители 47 стран. Среди "новичков" - Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.
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