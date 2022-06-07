Военная помощь Украине. Остин проведет "Рамштайн-3" в Брюсселе 15 июня

Министр обороны США Ллойд Остин 15 июня проведет в Брюсселе встречу начальников штабов и министров обороны со всего мира, где обсудят военную помощь Украине. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

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Заседание пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, начало запланировано на 17:00 по киевскому времени, в 20:45 состоится пресс-конференция главы Пентагона и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

В Пентагоне сообщают, что на заседание контактной группы Остин пригласил министров обороны и начальников штабов со всего мира, чтобы обсудить войну России с Украиной.

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