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Военная помощь Украине. Остин проведет "Рамштайн-3" в Брюсселе 15 июня

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07.06.2022, 14:11
Военная помощь Украине. Остин проведет
Ллойд Остин и Марк Милли (Фото: EPA)

Министр обороны США Ллойд Остин 15 июня проведет в Брюсселе встречу начальников штабов и министров обороны со всего мира, где обсудят военную помощь Украине. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

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Заседание пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, начало запланировано на 17:00 по киевскому времени, в 20:45 состоится пресс-конференция главы Пентагона и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

В Пентагоне сообщают, что на заседание контактной группы Остин пригласил министров обороны и начальников штабов со всего мира, чтобы обсудить войну России с Украиной.

Читайте также: Резников о Рамштайне-2: Речь шла о сюрпризах, которые усилят ВСУ и будут неприятны врагу 

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рамштайн военная помощь пентагон война
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