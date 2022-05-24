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Рамштайн-2. Глава Пентагона назвал пять новых стран-участниц антипутинской коалиции

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 03:08
Рамштайн-2. Глава Пентагона назвал пять новых стран-участниц антипутинской коалиции - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

В состоявшейся 23 мая встрече контактной группы по Украине, которая месяц назад была создана во время первой встречи на авиабазе Рамштайн в Германии, приняли участие несколько новых участников. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи.

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"Я горжусь и рад видеть, что несколько новых стран приняли участие в сегодняшней встрече контактной группы, включая Австрию, Боснию и Герцеговину, Колумбию, Ирландию и Косово, и мы рады их участию, и мы надеемся продолжать расширять эту важную встречу союзников и партнеров", – сказал Остин.

  • Во втором заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
  • Третье заседание контактной группы по Украине Остин проведет 15 июня в Брюсселе "на полях министерского совещания НАТО".

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Наталия Медведева
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рамштайн Ллойд Остин
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