Рамштайн-2. Глава Пентагона назвал пять новых стран-участниц антипутинской коалиции

В состоявшейся 23 мая встрече контактной группы по Украине, которая месяц назад была создана во время первой встречи на авиабазе Рамштайн в Германии, приняли участие несколько новых участников. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи.

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"Я горжусь и рад видеть, что несколько новых стран приняли участие в сегодняшней встрече контактной группы, включая Австрию, Боснию и Герцеговину, Колумбию, Ирландию и Косово, и мы рады их участию, и мы надеемся продолжать расширять эту важную встречу союзников и партнеров", – сказал Остин.

Во втором заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Третье заседание контактной группы по Украине Остин проведет 15 июня в Брюсселе "на полях министерского совещания НАТО".

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Наталия Медведева

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