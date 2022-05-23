Дания предоставит Украине противокорабельные ракеты Harpoon – Пентагон

Дания согласилась предоставить Украине пусковую установку Harpoon и противокорабельные ракеты, чтобы "помочь Украине защитить свое побережье". Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин после завершения второго заседания Контактной группы по Украине, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чехия также согласилась направить "существенную поддержку" Украине, в том числе "недавно предоставленные боевые вертолеты, танки и ракетные системы", сказал Остин.

В целом по результатам встречи 20 стран "объявили о новых пакетах помощи в области безопасности", отметил глава Пентагона, включая "предоставление критически необходимых артиллерийских боеприпасов, систем береговой обороны, танков и другой бронетехники".

"Другие выступили с новыми обязательствами по обучению Вооруженных Сил Украины и поддержке ее военных систем", – добавил Остин.

Во втором заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Остин проведет третье заседание Контактной группы по Украине 15 июня в Брюсселе "на полях министерского совещания НАТО".

"Конечно, это не будет мероприятие НАТО, но мы хотим поддерживать, поддерживать, поддерживать темп этих встреч, и я хочу использовать свою поездку в Европу, чтобы убедиться, что мы наращиваем наш импульс", – сказал Остин.

СПРАВКА. Harpoon – американская противокорабельная крылатая ракета. Имеет дозвуковую скорость полета, осколочно-фугасную боевую часть массой 225 кг, максимальная дальность стрельбы, в зависимости от носителя и модификации ракеты, – от 90 до 220 км. Существует в вариантах авиационного базирования (AGM-84), корабельного (берегового) базирования (RGM-84), для запуска с подводных лодок (UGM-84).

К сегодняшней виртуальной встрече присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и представитель военной разведки Украины.

19 мая агентство Reuters, ссылаясь на трех чиновников США и двух представителей Конгресса, сообщило, что Белый дом работает над тем, чтобы передать современные противокорабельные ракеты для украинских истребителей, чтобы помочь преодолеть блокаду Черного моря Россией.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.