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Белый дом работает над передачей Украине передовых противокорабельных ракет – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 21:06
Белый дом работает над передачей Украине передовых противокорабельных ракет – Reuters - Фото
Naval Strike Missile (Фото - ЕРА)

Белый дом работает над тем, чтобы передать современные противокорабельные ракеты для украинских истребителей, чтобы помочь преодолеть блокаду Черного моря Россией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на трех чиновников США и двух представителей Конгресса.

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Источники информагентства заявили, что два типа мощных противокорабельных ракет, Harpoon производства Boeing и Naval Strike Missile производства Kongsberg и Raytheon Technologies, активно рассматривались либо для прямой поставки в Украину, либо путем передачи из европейских стран, у которых есть эти ракеты.

Украина уже запрашивала у США ракеты, которые могут оттеснить российский флот от портов в Черном море, что позволит возобновить поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции по всему миру. Однако в Штатах говорили о препятствиях в отправке более мощного оружия большей дальности в Украину, ссылаясь на необходимость длительного обучения, трудности с обслуживанием оборудования или опасения, что американское вооружение может быть захвачено российскими войсками.

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Оксана Житнюк
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оружие белый дом противокорабельные ракеты
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