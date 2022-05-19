Сенат США утвердил пакет помощи Украине на $40 млрд
19.05.2022, 20:17
Конгресс США (фото: pixabay.com)
Сегодня, 19 мая, Сенат США поддержал предоставление помощи Украине в размере $40,1 млрд. Заседание транслировал канал PBS NewsHour.
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"За" проголосовали 86 сенаторов, "против" – 11.
Теперь законопроект должен подписать президент США.
- В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс США выделить $33 млрд на поддержку Украины в войне с РФ. Конгресс увеличил сумму почти до $40 млрд. 11 мая законопроект одобрила Палата представителей.
- 12 мая сенатор-трампист Рэнд Пол заблокировал ускоренную процедуру принятия этого пакета помощи.
- 13 мая Пентагон попросил Сенат преодолеть блокировку помощи Украине, потому что она может повлиять на поставки ВСУ.
- 16 мая Сенат во время процедурного голосования подавляющим большинством поддержал законопроект о помощи.
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