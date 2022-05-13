Пентагон просит Сенат преодолеть блокировку помощи Украине: может повлиять на поставки ВСУ

Пресс-офицер Пентагона Джон Кирби сообщил на брифинге, что задержка с голосованием в Сенате США о пакете помощи Украине может сказаться на бесперебойных поставках вооружений уже с середины следующей недели.

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По словам спикера Минобороны США, у ведомства остается еще около $100 млн нераспределенных на конкретные задачи средств из прошлого пакета помощи Украине.

"Как сказал министр обороны, мы действительно хотели бы получить одобрение на дополнительные средства до третьей недели этого месяца, чтобы можно было продолжать непрерывные поставки помощи Украине. Мы, конечно, продолжаем убеждать Сенат действовать так быстро, как только возможно", – сказал он.

Кирби выразил надежду, что упомянутых 100 млн долларов хватит, чтобы покрыть расходы на дни, пока Сенат принимает решение.

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"Мы действительно хотим быстрое одобрение, чтобы не было никаких перерывов в помощи. Мы буквально ежедневно отправляем ее. <...> [Если не будет одобрения] C 19 мая это начнет сказываться на наших возможностях", – добавил Кирби.

Спикер Пентагона подчеркнул, что это не означает, что 20 мая будет остановлена помощь ВСУ, но сказал, что они "хотели бы иметь подушку безопасности".

Кирби резюмировал, что Пентагон хотел бы избежать ситуации, когда "образуется временной пузырь – и все остановится", то есть нечего будет отправлять.

"Мы хотели бы избежать этого", – подытожил пресс-офицер.

СПРАВКА. В конце апреля президент США Байден попросил Конгресс США выделить $33 млрд на поддержку Украины в войне с РФ. Конгресс увеличил сумму почти до $40 млрд. 11 мая законопроект В конце апреля президент США Байден попросил Конгресс США выделить $33 млрд на поддержку Украины в войне с РФ. Конгресс увеличил сумму почти до $40 млрд. 11 мая законопроект одобрила Палата представителей. 12 мая сенатор-трампист Рэнд Пол заблокировал ускоренную процедуру принятия этого пакета помощи. Теперь его принятие ожидается только во второй половине следующей недели, хотя сейчас из-за ситуации на востоке Украины силам обороны важен каждый день.

В 2017 году на то время сенатор Джон Маккейн обвинял Пола в работе на Путина после того, как тот заблокировал законопроект о вступлении Черногории в НАТО.

Вчера, 12 мая, глава МИД Кулеба поблагодарил немцев за тектонические изменения политики по РФ.

13 мая глава Минобороны Резников показал союзникам мультфильм, где козаки бьют по врагу из "М777".

Также сегодня в ЕС заявили, что выделят Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро: будет тяжелое оружие.

Евгений Пилипенко

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