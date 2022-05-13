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Украина хочет приобрести 10 немецких комплексов ПВО IRIS-T SLM, Берлин в раздумьях – Bild

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 18:30
Украина хочет приобрести 10 немецких комплексов ПВО IRIS-T SLM, Берлин в раздумьях – Bild - Фото
Ракета IRIS-T (иллюстрация - Diehl Defence)

Федеральный совет безопасности Германии обсуждает возможность продажи Украине немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом сообщила без отсылки на конкретные источники местная газета Bild.

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"Система еще не завершена, но, по нашей информации, она может быть полностью запущена в Украине с ноября", – отметили в издании.

IRIS-T SLM (фото – Diehl Defence)

Там пишут, что предложение от компании Diehl Defence "уже как минимум две недели" находится на рассмотрении комитета по безопасности, "но пока ничего не решено".

СПРАВКА. IRIS-T SLM — разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8x8) c модифицированными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенными более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, потолок поражения – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Там пишут, что предложение от компании Diehl Defence "уже как минимум две недели" находится на рассмотрении комитета по безопасности, "но пока ничего не решено".

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Если поставка будет одобрена, военнослужащие ВСУ смогут начать обучение использованию этой системы в Германии.

Газета отмечает, что Украина заинтересована в закупке в общей сложности 10 таких комплексов, но добавляет: "Они могут быть произведены в течение следующих трех-четырех лет".

  • 10 мая канцлер Олаф Шольц заявил, что Украине "будут поставлены современные системы ПВО", без уточнения деталей и сроков.
Евгений Пилипенко
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Германия пво вооружение ОПК военная помощь про Ракетный щит IRIS-T SLM Diehl Defence
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