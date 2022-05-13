Украина хочет приобрести 10 немецких комплексов ПВО IRIS-T SLM, Берлин в раздумьях – Bild
Федеральный совет безопасности Германии обсуждает возможность продажи Украине немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом сообщила без отсылки на конкретные источники местная газета Bild.
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"Система еще не завершена, но, по нашей информации, она может быть полностью запущена в Украине с ноября", – отметили в издании.
Там пишут, что предложение от компании Diehl Defence "уже как минимум две недели" находится на рассмотрении комитета по безопасности, "но пока ничего не решено".
Там пишут, что предложение от компании Diehl Defence "уже как минимум две недели" находится на рассмотрении комитета по безопасности, "но пока ничего не решено".
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Если поставка будет одобрена, военнослужащие ВСУ смогут начать обучение использованию этой системы в Германии.
Газета отмечает, что Украина заинтересована в закупке в общей сложности 10 таких комплексов, но добавляет: "Они могут быть произведены в течение следующих трех-четырех лет".
- 10 мая канцлер Олаф Шольц заявил, что Украине "будут поставлены современные системы ПВО", без уточнения деталей и сроков.
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