Кличко анонсировал ПВО "натовского стандарта" для защиты Киева

Киевский мэр Виталий Кличко "надеется", что вскоре воздушное пространство над столицей будет еще плотнее закрыто от вражеской авиации и ракет дополнительными системами ПВО "западного стандарта". Об этом он сообщил в интервью Радио НВ.

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"Надеемся, в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая еще больше будет защищать наш воздух", – сказал он.

О каких системах речь, неизвестно: интервьюер не развил тему.

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Мэр призвал жителей и гостей города соблюдать требования безопасности и спускаться в бомбоубежища при тревоге, "потому что в любую минуту любое здание нашего города, к сожалению, пока может быть обстреляно".

"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 [мая] можно будет понемногу возвращаться в столицу", – подытожил он.

30 апреля сообщалось, что Одесса получила новые комплексы ПВО.

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Евгений Пилипенко

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