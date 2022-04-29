Глава Пентагона рассказал, какое оружие станет для Украины решающим в битве за Донбасс

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что оружие, способное бить на дальние расстояния, сыграет решающую роль в противостоянии украинских военных российскому вторжению в боях за Донбасс. Об этом сообщил глава Минобороны США на совместном брифинге с канадской коллегой Анитой Ананд.

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"Это то, на чем мы были сосредоточены на встрече во вторник. Мы должны дать им правильный тип вооружений. Что будет решающим в этой следующей битве на Донбассе, так это огонь на дальние расстояния", – заявил Остин.

Также Остин отметил, что армия РФ будет продолжать находить способы уничтожить все средства противовоздушной обороны Украины.

По его словам, США будет продолжать пополнять запасы противовоздушной обороны включая средства малой и средней дальность и наиболее важные системы ПВО на дальние расстояния.

"Такие системы ПВО, как С-300, играют решающую роль. Мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что мы предоставляем дополнительные системы ПВО как можно быстрее", – отметил глава Пентагона.

Также Остин подчеркнул, что президент США Джо Байден запросил у Минобороны $16 млрд для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели".

"Этот дополнительный запрос включает в себя еще $6 млрд для инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины, которая помогает нам закупать оружие и системы для Украины", – заявил Остин.

Глава Пентагона заявлял, что США верят в победу Украины и будут продолжать ей помогать.

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Наталия Фреик

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