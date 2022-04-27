Резников об итогах встречи на базе Рамштайн: Мы переходим на западные калибры и технику

26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где встречались представители оборонных ведомств 40 стран, была создана коалиция, цель которой – "не просто сдержать Кремль, а победить российскую тиранию". Об этом в Facebook сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

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Он назвал встречу беспрецедентным событием.

"Это настоящая коалиция, цель которой – не просто сдержать Кремль, а победить российскую тиранию, обеспечить цивилизованному миру возможность выиграть эту войну", – написал Резников.

Он сообщил, что на встрече рассмотрели три блока вопросов.

Консультативная группа

Была создана консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе. Работа группы позволит оптимизировать и ускорить процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.

Резников привел пример: когда будут приняты решения о предоставлении Украине того или иного вооружения, за счет координации оружие одного типа будет поступать из разных стран. Условно, несколько стран предоставят по 3-4 пушки, а суммарно Украина получит артиллерийский дивизион.

Переход на западные калибры и технику

Также, по словам министра, произошли тектонические сдвиги на уровне философии. Было принято стратегическое решение о переходе Украины на западные калибры и технику, отвечающие стандартам НАТО. В частности, Украина уже получает артиллерию калибра 155 мм, отметил Резников.

По его словам, постепенно это обеспечит полную совместимость украинской армии с армиями стран НАТО, что станет значительным усилением восточного фланга альянса.

"Не скрою – еще три месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских защитников, стойкости украинского народа все изменилось", – написал глава Минобороны.

"В целом, "переход", "transition" – это было ключевое слово встречи на Рамштайне. Переход, который начался более 30 лет назад и сейчас близится к финальной фазе", – добавил он.

Министр подчеркнул, что речь шла не только о поставках оружия и боеприпасах. Много говорили о производстве вооружений и военной техники, месте Украины в этих процессах.

Обучение

Доказательством перехода, по словам Резникова, является то, что украинские воины уже овладевают западным оружием. Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на образцы вооружений и техники, которые пока не поставляются Украине. Когда эти решения будут приняты, в чем министр не сомневается, мы уже будем готовы.

"Кстати, уже есть интересный опыт. Наши артиллеристы, тренировавшиеся на САУ 155-мм калибра на полигоне в одной из стран, поразили цель с первого выстрела. А затем помогли иностранным коллегам усовершенствовать компьютерную программу, управляющую этой САУ. Что произвело ответное впечатление", – рассказал Резников.

"Общий вывод по итогам собрания на базе Рамштайн – речь идет о действительно исторических изменениях, которые в ближайшие недели – месяцы будут материализованы", – подытожил он.

В то же время он предупредил, что впереди – "несколько очень тяжелых недель". Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика требуют определенного времени, Россия же накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас, отметил министр.

"Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется вся наша устойчивость и чрезвычайное единство", – написал Резников.

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Вадим Ребрина

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