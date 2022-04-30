Одесса получила новые комплексы ПВО

Силы противовоздушной обороны, которые защищают Одессу, получили новые комплексы ПВО. Об этом на видеобрифинге сообщил представитель ОВА Сергей Братчук.

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Он также напомнил, что в Одесском регионе проводится контр-диверсионная операция, а в самой Одессе будет действовать усиленный комендантский час - с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.

23 апреля 2022 года российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар, повредили жилой комплекс и убили несколько человек, в том числе трехмесячную девочку.

Сергей Бережной

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