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Одесса получила новые комплексы ПВО

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 10:05
Одесса получила новые комплексы ПВО - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Facebook)

Силы противовоздушной обороны, которые защищают Одессу, получили новые комплексы ПВО. Об этом на видеобрифинге сообщил представитель ОВА Сергей Братчук.  

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Он также напомнил, что в Одесском регионе проводится контр-диверсионная операция, а в самой Одессе будет действовать усиленный комендантский час - с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.

  • 23 апреля 2022 года российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар, повредили жилой комплекс и убили несколько человек, в том числе трехмесячную девочку. 

 

Сергей Бережной
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Одесса пво
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