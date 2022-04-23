Россия ударила по многоэтажкам в Одессе. Кулеба требует объявить РФ страной-террористом

Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, и относиться к ней необходимо соответственно – ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетного удара оккупантов по жилому массиву в Одессе.

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"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор... Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, обстреливающими мирные города ракетами", – написал он.

Сегодня войска РФ нанесли удар крылатыми ракетами по Одессе, повредив жилой дом. На данный момент известно о как минимум одном погибшем.

Сергей Бережной

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