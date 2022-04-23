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Россия ударила по многоэтажкам в Одессе. Кулеба требует объявить РФ страной-террористом

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 16:31
Россия ударила по многоэтажкам в Одессе. Кулеба требует объявить РФ страной-террористом - Фото
Спасатели возле жилого дома, пострадавшего от ракетного удара по Одессе (Фото - Telegram Труха Одесса)

Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, и относиться к ней необходимо соответственно – ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетного удара оккупантов по жилому массиву в Одессе.

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"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор... Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, обстреливающими мирные города ракетами", – написал он. 

Сегодня войска РФ нанесли удар крылатыми ракетами по Одессе, повредив жилой дом. На данный момент известно о как минимум одном погибшем. 

Сергей Бережной
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Одесса государственный терроризм ракетный обстрел
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