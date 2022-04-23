Одесса обстреляна крылатыми ракетами, попало в жилой дом – фото, видео
Одесские информационные ресурсы сообщают, что идет обстрел города крылатыми ракетами. Пишут о как минимум одном попадании в жилой дом.
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Telegram-канал "Одесса Сейчас" опубликовал видео пролета крылатой ракеты.
Этот же канал публикует фото попадания ракеты ПВО над Одессой.
Думская пишет, что несколько ракет удалось сбить – одесситы видели взрывы в небе и падающие обломки. Как минимум одна ракета взорвалась при падении. В одном из густонаселенных районов начался пожар в жилом доме.
УНИАН сообщает о четырех взрывах. Ракета попала в жилой комплекс, несколько квартир разрушены, в остальных выбиты стекла. Во дворе сгорели несколько автомобилей. Информации о пострадавших пока нет.
Горсовет сообщил, что в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.
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