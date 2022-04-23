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Одесса обстреляна крылатыми ракетами, попало в жилой дом – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 15:20
Одесса обстреляна крылатыми ракетами, попало в жилой дом – фото, видео - Фото
ПВО сбило крылатую ракету над Одессой (Фото - Telegram "Одесса Сейчас")

Одесские информационные ресурсы сообщают, что идет обстрел города крылатыми ракетами. Пишут о как минимум одном попадании в жилой дом.

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Telegram-канал "Одесса Сейчас" опубликовал видео пролета крылатой ракеты. 

Этот же канал публикует фото попадания ракеты ПВО над Одессой.

ПВО сбило крылатую ракету над Одессой (Фото – Telegram Одесса Сейчас)

Думская пишет, что несколько ракет удалось сбить – одесситы видели взрывы в небе и падающие обломки. Как минимум одна ракета взорвалась при падении. В одном из густонаселенных районов начался пожар в жилом доме.

Результат попадания крылатой ракеты в жилой дом в Одессе (Фото - Думская)

УНИАН сообщает о четырех взрывах. Ракета попала в жилой комплекс, несколько квартир разрушены, в остальных выбиты стекла. Во дворе сгорели несколько автомобилей. Информации о пострадавших пока нет. 

Горсовет сообщил, что в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.

Сергей Бережной
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Одесса ракетный обстрел
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