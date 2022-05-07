Кличко: При эвакуации в Киеве оставался миллион жителей, сейчас уже вдвое больше

После начала боевых действий и отъезда части киевлян во время эвакуации, население столицы в какой-то момент упало до примерно одного миллиона. Об этом сообщил в интервью Радио НВ мэр Киева Виталий Кличко.

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Кличко сказал, что подсчет опирался на то, что у каждого киевлянина есть мобильный телефон, а количество одновременно подключенных номеров можно учесть.

Мэр отметил, что до начала военных действий в городе ночевали около 3,5 млн человек, плюс на дневную работу приезжали еще около миллиона из области.

С началом войны из города массово уехали, в основном, женщины и дети, и "самая маленькая цифра" в какой-то момент составляла около одного миллиона человек.

Сейчас в Киеве находится 2,2 млн киевлян, сообщил Кличко.

Мэр также сказал, что пока не рекомендует людям возвращаться в Киев, учитывая то, что "целью агрессора была и остается столица". Кроме того, в пригородах много территорий пока остаются заминированными, а в зонах боевых действий могут быть неразорвавшиеся боеприпасы.

"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8−9 мая можно будет понемногу возвращаться в столицу", – сказал Кличко.

10 марта Кличко говорил, что в городе осталось менее 2 млн человек.

18 апреля по его данным в Киеве было 2,12 млн человек.

Сергей Бережной

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