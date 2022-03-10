В Киеве осталось 2 млн жителей, каждый второй выехал – Кличко

В украинской столице осталось примерно 2 млн киевлян. Каждый второй — выехал. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире национального марафона украинских телеканалов.

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"По последним данным, каждый второй киевлянин город покинул. Чуть меньше 2 млн жителей сейчас находятся в Киеве", – сказал он.

По словам Кличко, Киев превратился в крепость: "Каждая улица, каждый дом, блокпосты... укрепляются. К территориальной обороне присоединяются... Даже люди, которые в своей жизни никогда не собирались менять одежду, теперь в униформе с автоматами в руках. Это и музыканты, и актеры, представители разных профессий".

Мэр отметил, что окружить и захватить Киев — ключевая цель россиян.

"Мы видим внимание орков, которые скапливаются возле Киева. Их задача с первого дня войны – окружить Киев, взять его в кольцо... Их планы не воплощаются в жизнь благодаря нашим ребятам. Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, где идут ожесточенные бои. Наши ребята срывают все планы окружить Киев", – говорит он.

Кличко уверен, что "город стоял и будет стоять, люди город не сдадут, враг не пройдет".

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Валерия Кондратова

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