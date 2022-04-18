В Киев начали возвращаться люди. Кличко просит пока что этого не делать

За последний месяц в Киев вернулось более 100 тысяч жителей. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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10 марта Кличко говорил, что в городе осталось менее 2 млн человек, а по состоянию на 18 апреля в Киеве находится уже 2,12 млн человек.

"Многие киевляне, которые выезжали, уже вернулись в город. Столица понемногу оживает. Впрочем, еще раз подчеркиваю: если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте, – погодите с возвращением в столицу", – говорится в Telegram-канале Кличко.

Городские власти подчеркивают, что Киев находится под дальнейшей угрозой ракетных ударов.

15 апреля Россия нанесла удары по ракетному заводу под Киевом. После этого были взрывы в Дарницком районе Киева, под обстрел попали Бровары.

"Наши противовоздушные силы работают хорошо, но попадания есть. И потому гарантировать безопасность в городе мы не можем, потому что Киев был и остается целью агрессора", – сказал Кличко.

Президент Владимир Зеленский считает, что в случае успеха на Донбассе Россия может снова пойти на Киев.

Андрей Водяный

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