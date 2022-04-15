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Россия нанесла удары по ракетному заводу под Киевом – Укроборонпром

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 23:24
Россия нанесла удары по ракетному заводу под Киевом – Укроборонпром - Фото
Укроборонпром (Фото: Укроборонпром)

15 апреля, около 01:30 ночи Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса – ГП Жулянский машиностроительный завод "Визар". Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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"Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – утопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер "Москва" страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Подробности о нанесенном предприятию ущербе в Укроборонпроме сообщить отказались.

"Хотим отметить: несмотря на регулярные ракетные удары и обстрелы наших оборонных предприятий, Украине есть чем воевать. Динамика поступления военной и специальной техники в самую мощную армию мира — Вооруженные силы Украины — только растет", – отметили в Укроборонпроме.

Завод "Визар" находится в Вишневом, под Киевом.

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Вадим Ребрина
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