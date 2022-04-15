В незаконно аннексированном Россией Севастополе простились с "Москвой"

В аннексированном Россией Севастополе прошла церемония прощания с крейсером "Москва", который затонул в Черном море в следствии удара по нему украинскими ракетами "Нептун". Об этом сообщила ВВС.

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Прощальная церемония прошла у памятника "300 лет Российскому флоту". Проститься с крейсером пришли ветераны ВМФ и священники. На одном из венков на траурной ленте надпись "кораблю и морякам".

Российское правительство не предоставило подробностей о количестве выживших и погибших. В Минобороны РФ заявили, что экипаж был эвакуирован.

По данным ДПСУ, экипаж "Москвы" не смог эвакуироваться из-за шторма.

Ракетный крейсер "Москва" – элита Черноморского флота – подвергся ракетным ударам со стороны Украины 13 апреля, в среду. Две ракеты "Нептун" перевернули флагман, и он начал тонуть. На борту в момент атаки могли быть 510 членов экипажа, заявляет украинская сторона.

14 апреля поздно вечером пропагандистские российские СМИ сообщили со ссылкой на Минобороны РФ, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в условиях шторма.

В этот же день Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что турецкий корабль помогал эвакуировать членов экипажа российского крейсера. Турецкая сторона отрицает это заявление.

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Анна Чуданова

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