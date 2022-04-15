UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В незаконно аннексированном Россией Севастополе простились с "Москвой"

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 22:30
В незаконно аннексированном Россией Севастополе простились с
Церемония прощания с "Москвой", Севастополь. Фото: Sergei Malgavko/TASS

В аннексированном Россией Севастополе прошла церемония прощания с крейсером "Москва", который затонул в Черном море в следствии удара по нему украинскими ракетами "Нептун". Об этом сообщила ВВС

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Прощальная церемония прошла у памятника "300 лет Российскому флоту". Проститься с крейсером пришли ветераны ВМФ и священники. На одном из венков на траурной ленте надпись "кораблю и морякам".

Российское правительство не предоставило подробностей о количестве выживших и погибших. В Минобороны РФ заявили, что экипаж был эвакуирован. 

По данным ДПСУ, экипаж "Москвы" не смог эвакуироваться из-за шторма.

Ракетный крейсер "Москва" – элита Черноморского флота – подвергся ракетным ударам со стороны Украины 13 апреля, в среду. Две ракеты "Нептун" перевернули флагман, и он начал тонуть. На борту в момент атаки могли быть 510 членов экипажа, заявляет украинская сторона.

14 апреля поздно вечером пропагандистские российские СМИ сообщили со ссылкой на Минобороны РФ, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в условиях шторма.

В этот же день Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что турецкий корабль помогал эвакуировать членов экипажа российского крейсера. Турецкая сторона отрицает это заявление. 

Читайте также: Тема дня | "Это унижение России". Украинские ракеты сожгли путинский флагман "Москва": что известно

Анна Чуданова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 