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"Отправился туда, куда послали пограничники". Ракеты "Нептун" ударили по крейсеру "Москва"

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 23:30
Крейсер "Москва" (фото из Telegram Марченко)

Стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому крейсеру "Москва" серьезные повреждения. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

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"Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!" – написал глава ОВА.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину тоже сообщил о возгорании на российском корабле. Арестович предположил, что причиной тому могло быть нарушение правил безопасности россиянами.

"С крейсером "Москва" какая-то неожиданность и неприятность. Сильно горит. Прямо сейчас. Штормовое море, и неизвестно, удастся ли им оказать помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не в том месте, то ли нарушили правила безопасности... Именно этот корабль стрелял по защитникам острова Змеиный, именно тот, который посылали известно куда", – заявил Арестович.

Волонтер Александр Карпюк написал, что крейсер был поражен двумя ракетами "Нептун" – теперь "стоит, горит, требуется тактическое затопление, судя по всему".

Военный блогер Мартин Брест тоже написал, что стреляли сразу двумя ракетами, не экономя, чтобы преодолеть противодействие, в том числе, и российского АК-630. Однако артустановка россиян якобы не сработала, и долетели обе ракеты.

  • Российские войска атаковали остров Змеиный в первый же день войны, 24 февраля. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону, но оккупантам все же удалось захватить остров. Россияне предлагали украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться, но ГПСУ в ответ отправила российский военный корабль в известном направлении.
Оксана Житнюк
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Москва пожар возгорание корабль крейсер
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