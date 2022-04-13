"Отправился туда, куда послали пограничники". Ракеты "Нептун" ударили по крейсеру "Москва"

Стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому крейсеру "Москва" серьезные повреждения. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

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"Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!" – написал глава ОВА.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину тоже сообщил о возгорании на российском корабле. Арестович предположил, что причиной тому могло быть нарушение правил безопасности россиянами.

"С крейсером "Москва" какая-то неожиданность и неприятность. Сильно горит. Прямо сейчас. Штормовое море, и неизвестно, удастся ли им оказать помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не в том месте, то ли нарушили правила безопасности... Именно этот корабль стрелял по защитникам острова Змеиный, именно тот, который посылали известно куда", – заявил Арестович.

Волонтер Александр Карпюк написал, что крейсер был поражен двумя ракетами "Нептун" – теперь "стоит, горит, требуется тактическое затопление, судя по всему".

Военный блогер Мартин Брест тоже написал, что стреляли сразу двумя ракетами, не экономя, чтобы преодолеть противодействие, в том числе, и российского АК-630. Однако артустановка россиян якобы не сработала, и долетели обе ракеты.

Российские войска атаковали остров Змеиный в первый же день войны, 24 февраля. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону, но оккупантам все же удалось захватить остров. Россияне предлагали украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться, но ГПСУ в ответ отправила российский военный корабль в известном направлении.

Оксана Житнюк

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