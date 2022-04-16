Армия РФ под утро обстреляла Дарницкий район Киева: были взрывы на окраине столицы

Армия РФ под утро ударила по Дарницкому району Киева, было несколько взрывов на окраинах. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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"Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города", – написал он.

По словам мэра, на месте работают спасатели и медики, данные о пострадавших уточняются.

Кличко призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а также в очередной раз попросил выехавших из столицы пока не возвращаться в город.

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Марк Сировой

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