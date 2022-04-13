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Режим в Москве угрожает нанести ракетные удары по "центрам принятия решений" в Киеве

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13.04.2022, 20:39
Режим в Москве угрожает нанести ракетные удары по
Скриншот с видео

Режим в Москве заявил, что нанесет ракетные удары по "центрам принятия решений" в Киеве. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

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Как сказано в заявлении, это случится, если власти Украины не прекратят "попытки диверсий" на территории России. "Если такие случаи продолжатся, то ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве", – говорится в заявлении.

  • 29 марта под российским Белгородом загорелся склад боеприпасов, а 31 марта – нефтебаза. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина к этому непричастна.
  • 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе повреждены железнодорожные пути.
  • Сегодня в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что на пропагандистских российских телеканалах целью "спецоперации" против Украины начинают называть устранение "террористической угрозы", что свидетельствует о подготовке властями государства-агрессора терактов против собственных граждан.
Вадим Ребрина
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