Режим в Москве угрожает нанести ракетные удары по "центрам принятия решений" в Киеве
13.04.2022, 20:39
Скриншот с видео
Режим в Москве заявил, что нанесет ракетные удары по "центрам принятия решений" в Киеве. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.
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Как сказано в заявлении, это случится, если власти Украины не прекратят "попытки диверсий" на территории России. "Если такие случаи продолжатся, то ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве", – говорится в заявлении.
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