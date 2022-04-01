В российском Белгороде полыхает нефтебаза – видео
01.04.2022, 07:22
Белгород (Фото из Telegram пропагандистских росСМИ)
В российском Белгороде спустя два дня после детонации боеприпасов на складе ВС РФ произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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На место выехали экстренные службы. Уже известно, что есть пострадавшие – два работника нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает, сообщил Гладков.
Он также написал, что жителей нескольких улиц начинают расселять "в более безопасное место" до ликвидации пожара.
- 29 марта на складе Вооруженных сил РФ в российском Белгороде произошла самовольная детонация боеприпасов.
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