В российском Белгороде полыхает нефтебаза – видео

В российском Белгороде спустя два дня после детонации боеприпасов на складе ВС РФ произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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На место выехали экстренные службы. Уже известно, что есть пострадавшие – два работника нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает, сообщил Гладков.

Он также написал, что жителей нескольких улиц начинают расселять "в более безопасное место" до ликвидации пожара.

29 марта на складе Вооруженных сил РФ в российском Белгороде произошла самовольная детонация боеприпасов.

Оксана Житнюк

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