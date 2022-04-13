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Российским пропагандистам спустили новую "цель" войны против Украины – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 20:17
Российским пропагандистам спустили новую
Фото: depositphotos.com

На пропагандистских российских телеканалах целью "спецоперации" против Украины начинают называть устранение "террористической угрозы", что свидетельствует о подготовке властями государства-агрессора терактов против собственных граждан. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Роспропагандисты сообщают, что "ключевые бандеровцы" уничтожены, остались террористы, которые планируют устроить теракты на территории России.

Чтобы оправдать проведение общей мобилизации в РФ, российские спецслужбы готовят обстрелы и теракты для нагнетания антиукраинской истерии в России и оккупированном Крыму, говорят в ЦПД.

Там отмечают, что подобный сценарий был применен россиянами во Второй чеченской войне. Против чеченцев воевали как российские подразделения, так и прокремлевские чеченские силы – кадыровцы. За первый год войны произошло пять подрывов на железной дороге и шесть терактов. Крупнейшими терактами этого периода стала трагедия Норд-Оста, 2002 год, и школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году. Есть много свидетельств, что теракты были организованы российскими спецслужбами, но виновные не были наказаны, сообщили в Центре.

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Вадим Ребрина
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Россия война пропаганда теракт
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