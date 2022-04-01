Данилов: Украина не атаковала Белгородскую народную республику. Это были не мы

Украина не причастна к пожару на нефтебазе в Белгороде. Об этом заявил в эфире национального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, назвав приграничный российский город "Белгородской народной республикой".

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"На территории Белгородской народной республики сегодня утром произошел взрыв на нефтебазе. Они почему-то говорят, что это сделали мы. По нашей информации, это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем", – сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО считает, что россияне должны понимать: подобное может произойти по всей территории РФ.

"Мы к ним не приходили с войной. И когда господин Песков (спикер Кремля, – ред.) говорит, что это не способствует переговорам… А способствует переговорам, когда они убивают наших детей, наших женщин, делают безобразие на нашей земле? Это какие-то больные люди. Я вообще не понимаю, как с ними можно о чем-то договариваться, если они во время переговоров не дают возможности забрать детей, сделать спокойные эвакуационные коридоры для гражданского населения", – подытожил он.

29 марта под Белгородом загорелся склад боеприпасов, а 31 марта – нефтебаза.

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Марк Сировой

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