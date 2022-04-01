Украина обороняется от российского вторжения на своей территории, а почему в приграничном городе Белгород (РФ) случился пожар на нефтебазе, гражданам страны-оккупанта следует спрашивать руководство в Москве. Так отреагировал на события на территории РФ неподалеку от границы Украины советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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В России звучат различные утверждения о причинах пожара на топливной базе, в том числе и то, что это была "атака вертолетов ВСУ".

С самого утра сегодня, говорит Арестович, "очень много разговоров, что в Белгороде что-то взрывается, горит, какая-то паника, ловят Бандеру".

Он заверил, что военно-политическое руководство нашей страны "предпринимает все, чтобы обезопасить Украину".

"Мы ведем боевые действия оборонительные на своей территории. А вот за то, что происходит на территории РФ, несет ответственность руководство РФ. Именно им нужно разбираться, что же происходит в Белгороде", – сказал он.

Арестович предположил, что в российском городе, из которого колонны оккупантов от первого дня полномасштабного вторжения заходят в сторону Харькова, "кто-то покурил не в том месте". Либо, говорит советник главы ОП, это российские военные "доступными им методами саботируют выполнение приказов, так как не хотят заходить на территорию Украины".

"В любом случае, за то, что происходит на территории РФ, несет ответственность руководство РФ. К ним и все вопросы", – подытожил он и подмигнул.

Ранее сегодня, 1 апреля, в Минобороны заявили, что Украина не отвечает за катастрофы, которые происходят на территории РФ.

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Евгений Пилипенко

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