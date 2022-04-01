UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пожар в Белгороде. "Может, покурил кто-то не в том месте", предположил Арестович – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 17:22
Алексей Арестович (скриншот)
ВСУ плотным огнем накрыли российскую артиллерию под Киевом – видео
ВСУ плотным огнем накрыли российскую артиллерию под Киевом – видео
Арестович призвал партизан пускать под откос поезда снабжения российских войск – видео
Арестович призвал партизан пускать под откос поезда снабжения российских войск – видео

Украина обороняется от российского вторжения на своей территории, а почему в приграничном городе Белгород (РФ) случился пожар на нефтебазе, гражданам страны-оккупанта следует спрашивать руководство в Москве. Так отреагировал на события на территории РФ неподалеку от границы Украины советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В России звучат различные утверждения о причинах пожара на топливной базе, в том числе и то, что это была "атака вертолетов ВСУ".

С самого утра сегодня, говорит Арестович, "очень много разговоров, что в Белгороде что-то взрывается, горит, какая-то паника, ловят Бандеру".

Он заверил, что военно-политическое руководство нашей страны "предпринимает все, чтобы обезопасить Украину".

"Мы ведем боевые действия оборонительные на своей территории. А вот за то, что происходит на территории РФ, несет ответственность руководство РФ. Именно им нужно разбираться, что же происходит в Белгороде", – сказал он.

Арестович предположил, что в российском городе, из которого колонны оккупантов от первого дня полномасштабного вторжения заходят в сторону Харькова, "кто-то покурил не в том месте". Либо, говорит советник главы ОП, это российские военные "доступными им методами саботируют выполнение приказов, так как не хотят заходить на территорию Украины".

"В любом случае, за то, что происходит на территории РФ, несет ответственность руководство РФ. К ним и все вопросы", – подытожил он и подмигнул.

Смотрите видео: Ударному вертолету Ми-28 оккупантов дали ракетой под хвост. "Танец страха" не помог

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пожар нефтебаза Алексей Арестович Белгород
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 