Российские оккупанты, которых силы обороны 28 марта выбили из Ирпеня на запад от Киева, еще двое суток после освобождения города били по нему из артиллерии. Об этом говорится в сюжете Радио Свобода от 30 марта.

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"Картина, которую тут видишь, она ужасает. Город разрушен, везде дым, сожженные дома и, что самое ужасное, тела погибших гражданских", – рассказывает журналист Левко Стек.

По словам мэра города Александра Маркушина, который воюет в составе легендарной уже ирпенской теробороны, в город пока нельзя возвращаться: помимо заминированной оккупантами территории там сильно разрушена критическая инфраструктура.

По его оценке, погибли около 200-300 местных жителей, но многие дома разрушены: число жертв может вырасти.

С первых дней вторжения российские войска продвинулись к Киеву с нескольких направлений и на северо-западном увязли в героической обороне пригородов: Ворзеля, Бучи, Ирпеня, Мощуна и Горенки. Некоторые из этих еще в феврале современных населенных пунктов сейчас частично или полностью превратились в руины.

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Евгений Пилипенко

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