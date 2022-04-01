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Ирпень после боев с российскими оккупантами: видео из разрушенного пригорода Киева видео

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01.04.2022, 16:42
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Российские оккупанты, которых силы обороны 28 марта выбили из Ирпеня на запад от Киева, еще двое суток после освобождения города били по нему из артиллерии. Об этом говорится в сюжете Радио Свобода от 30 марта.

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"Картина, которую тут видишь, она ужасает. Город разрушен, везде дым, сожженные дома и, что самое ужасное, тела погибших гражданских", – рассказывает журналист Левко Стек.

По словам мэра города Александра Маркушина, который воюет в составе легендарной уже ирпенской теробороны, в город пока нельзя возвращаться: помимо заминированной оккупантами территории там сильно разрушена критическая инфраструктура.

По его оценке, погибли около 200-300 местных жителей, но многие дома разрушены: число жертв может вырасти.

  • С первых дней вторжения российские войска продвинулись к Киеву с нескольких направлений и на северо-западном увязли в героической обороне пригородов: Ворзеля, Бучи, Ирпеня, Мощуна и Горенки. Некоторые из этих еще в феврале современных населенных пунктов сейчас частично или полностью превратились в руины.

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Евгений Пилипенко
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