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Ирпень освобожден от российских оккупантов – мэр

28.03.2022, 16:44
Ирпень освобожден от российских оккупантов – мэр - Фото
Фото: LIGA.net

Город-герой Ирпень, западный пригород Киева, освобожден от российских оккупантов. Такую информацию сообщил в Telegram мэр этого населенного пункта Александр Маркушин.

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"У нас сегодня есть приятная новость. Сегодня освобожден Ирпень, сейчас проходит зачистка", – сказал он.

Озвученная информация требует подтверждения от Генерального штаба ВСУ.

Маркушин поблагодарил ВСУ, тероборону Ирпеня, ГУР, полицию и ее спецподразделения

"Обращаюсь к нашим жителям. В Ирпень пока что возвращаться нельзя! Это пока что опасно. Мы закрепляемся на наших новых рубежах – и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель", – добавил мэр Ирпеня.

Он подчеркнул, что силы обороны понимают - на город еще будут нападения захватчиков: "Мы будем мужественно его защищать. Ирпень - это Украина. Слава Украине!"

Новость дополняется...

Евгений Пилипенко
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война ирпень Александр Маркушин
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