50% Ирпеня разрушено, возвращаться в город пока нельзя – мэр

В освобожденном от российских оккупантов городе-герое Ирпене, западном пригороде Киева, разрушено 50% зданий. В город сейчас нельзя возвращаться, ведь еще идут обстрелы, заявил в эфире национального телемарафона мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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"Я хочу попросить всех пока не возвращаться. Еще в городе опасно. Звучат выстрелы и обстрелы, идут обстрелы даже с "градов". Сегодня возвращаться нельзя. Я обязательно скажу, когда можно будет вернуться", – сказал он.

Маркушин добавил, что сейчас надо, наоборот, эвакуироваться из города, чтобы власти продолжили необходимую работу. По его словам, в Ирпене остаются около 3500-4000 людей, преимущественно в частном секторе. Они не хотят выезжать, но власти объясняют им необходимость такого шага.

Мэр также отметил, что разрушено примерно 50% города, в том числе критическая инфраструктура. "Максимально будем восстанавливать", – сказал он.

Вчера Маркушин сообщил, что Ирпень освобожден от российских оккупантов.

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Марк Сировой

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