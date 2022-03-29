UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

50% Ирпеня разрушено, возвращаться в город пока нельзя – мэр

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 11:47
50% Ирпеня разрушено, возвращаться в город пока нельзя – мэр - Фото
w_57566463

В освобожденном от российских оккупантов городе-герое Ирпене, западном пригороде Киева, разрушено 50% зданий. В город сейчас нельзя возвращаться, ведь еще идут обстрелы, заявил в эфире национального телемарафона мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я хочу попросить всех пока не возвращаться. Еще в городе опасно. Звучат выстрелы и обстрелы, идут обстрелы даже с "градов". Сегодня возвращаться нельзя. Я обязательно скажу, когда можно будет вернуться", – сказал он.

Маркушин добавил, что сейчас надо, наоборот, эвакуироваться из города, чтобы власти продолжили необходимую работу. По его словам, в Ирпене остаются около 3500-4000 людей, преимущественно в частном секторе. Они не хотят выезжать, но власти объясняют им необходимость такого шага.

Мэр также отметил, что разрушено примерно 50% города, в том числе критическая инфраструктура. "Максимально будем восстанавливать", – сказал он.

Читайте также: Украинские силы успешно наступают под Киевом и держат центр Мариуполя: британская разведка

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев обстрелы разрушения ирпень Александр Маркушин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 