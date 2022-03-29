Украинские силы успешно наступают под Киевом и держат центр Мариуполя: британская разведка

Украинские силы провели успешные контратаки под Киевом и удерживают центр Мариуполя от натиска российских войск. Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

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Там отметили, что украинские войска продолжают проводить локализованные контрнаступления на северо-запад от Киева – в районе Ирпеня, Бучи, Гостомеля.

"Эти атаки имели определенный успех, и россияне были отброшены с ряда позиций", – говорят в британской разведке.

В то же время в ведомстве предупредили, что российские войска остаются серьезной угрозой для столицы из-за их ударной мощи.

По данным британской разведки, российские силы также продолжают с обстрелами наступать на Мариуполь, однако центр города остается под контролем Украины.

В других местах российские силы пытаются сохранить блокирующие позиции, реорганизовать и перегруппировать свои силы.

Вчера мэр города-героя Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что населенный пункт освобожден от российских оккупантов.

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Марк Сировой

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