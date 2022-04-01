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Свежие кадры из освобожденного Ирпеня. В каком состоянии город – видео

01.04.2022, 11:41
Свежие кадры из освобожденного Ирпеня. В каком состоянии город – видео - Фото
Источник: МВД

Второй день освобождения Ирпеня – журналистам показали, в каком состоянии город, сообщает Министерство внутренних дел.

Показали кадры разрушенных домов, а также жителей, которым удалось выбраться из города и которые остались.

Свежие кадры из освобожденного Ирпеня. В каком состоянии город – видео

Свежие кадры из освобожденного Ирпеня. В каком состоянии город – видео

Правоохранители отмечают: находиться в Ирпене пока опасно, поэтому возвращаться в город рано.

"Непосредственно на улицах города находится много необезвреженных мин. Кроме того, есть подтверждения данных, что при отступлении оккупанты  заминировали социальные объекты города", – говорят в МВД.

По оперативной информации, в городе могут находиться группы российских оккупантов, которые не успели отступить или были оставлены как диверсанты.

Катерина Амеліна
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