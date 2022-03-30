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В Ирпене погибло около 300 мирных жителей – мэр города

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 17:42
В Ирпене погибло около 300 мирных жителей – мэр города - Фото
Ирпень. Фото - мэр города

В Ирпене погибли около 300 мирных жителей, заявил мэр города Александр Маркушин.

"Русские военные круглосуточно обстреливали наших людей. Я думаю, около 200-300 человек, к сожалению, погибли. Очень много людей под завалами: многоэтажками и частными домами.

50% инфраструктуры города разрушены. И нужно время, чтобы разобрать эти завалы и вытащить из-под них людей.

Российские захватчики совершали ужасающие преступления. Они раздавливали танками уже убитых мирных украинцев. Их тела просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть. И мы никогда не простим их за это.

Энерго-, водоснабжение мы еще не начали восстанавливать, ведь сейчас это опасно. Город под постоянными обстрелами. Относительно водоснабжения у нас есть согласование из Киева, и мы начинаем брать воду из столицы. Уже бригады начинают работать над этим вопросом. По газо- и электроснабжению будет длинная история. Часть подстанций разбомблена. В частных домах, которые разбомбили, есть газовые трубы, которые нужно будет заваривать. Мы начнем запускать критическую инфраструктуру тогда, когда будет безопасно в городе", – отметил мэр Ирпеня.

Дмитрий Смирнов
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война России против Украины ирпень
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