Силы обороны освобождают поселки в Киевской и Черниговской областях: сводка Генштаба
Вооруженные силы Украины выбили и вынудили ретироваться российских оккупантов из Демидова, Дымера, Литвиновки, Гавриловки, Козаровичей, Жовтневого, Глубовки, Ясногородки, Толокуни, Сухолучья, Липовки, Гавронщины, Маковища, Николаевки и Хмильной на Киевском направлении фронта. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на полдень 1 апреля.
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Между тем, враг продолжает блокаду Чернигова.
Там же, на севере, наблюдается перемещение войск Центрального военного округа ВС РФ в районы рядом с границей Украины.
После ухода врага силы обороны Украины на Черниговском направлении взяли под контроль Рудню, Шевченково, Бобрик, Старую и Новую Басани, Макеевку, Погребы, Бажановку, Владимировку, Шняковку, Сальное, Софиевку и Гавриловку.
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Россияне также продолжает блокировать Харьков и бить артиллерией по городу; на захваченных рубежах оккупанты переходят к обороне и перегруппировываются, чтобы начать новое наступление. Им подвозят снаряды.
Противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через Северский Донец, чтобы наступать на Изюмском направлении. Вероятно, будет усиливать группировку.
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Основные усилия захватчиков на Донецком направлении сосредотачиваются на взятии под контроль Попасной и Рубежного, а также установлении полного контроля над Мариуполем.
Для улучшения тактического положения враг на Южнобужском направлении пытался наступать в направлении Александровки.
Еще главное из сводки:
→ Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры, зданиям органов госуправления и жилым кварталам;
→ вероятно, российские захватчики сосредоточат основные усилия на наступлении на востоке Украины;
→ видим частичный отвод подразделений оккупационных войск на Полесском и Северском направлениях для восстановления боеспособности;
→ враг готовит резервы Восточного военного округа ВС РФ к переброске в Украину;
→ при отходе оккупанты минируют местность и объекты инфраструктуры, применяют артиллерию.
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