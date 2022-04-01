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Оккупанты используют детей как живой щит при перемещении колонн техники – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 13:17
Оккупанты используют детей как живой щит при перемещении колонн техники – ГУР - Фото
Иллюстративное фото (Фото - УНИАН)

Зафиксированы несколько случаев, когда оккупационные войска берут в заложники украинских детей и используют их как живой щит при перемещении военных колонн. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Как сообщают местные жители, в селе Новый Быков Черниговской области российские солдаты посадили в свои грузовики местных детей, для того чтобы колонна не была атакована на марше.

Оккупанты также используют детей в качестве заложников для гарантии, что местные не будут сообщать ВСУ о перемещении военных колонн.

ГУР сообщает, что случаи использования войсками РФ детей для прикрытия отмечены в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях. Эти случаи фиксируются украинской стороной и международными институтами для передачи в международные уголовные суды.

Сергей Бережной
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военные преступления
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