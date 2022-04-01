Число сбитых самолетов РФ соперничает с потерями вертолетов: данные Генштаба по оккупантам
С начала полномасштабного вторжения российских войск Силы обороны Украины уничтожили ориентировочно около 17 700 оккупантов, число сбитых боевых самолетов и вертолетов приближается к 300 единицам суммарно. Такие данные на полдень 1 апреля приводит Генштаб ВСУ.
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В период с начала отечественной войны против страны-оккупанта РФ потери врага составили:
личного состава — около 17 700 человек;
танков — 625;
боевых бронированных машин — 1751;
артиллерийских систем — 316;
РСЗО — 96;
средств ПВО — 54;
самолетов — 143;
вертолетов — 13;
автотехники — 1220;
кораблей/катеров — 7;
цистерн с ГСМ — 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 85;
специальной техники — 24;
пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.
Ранее сегодня стало известно, что около 300 сирийских боевиков уже прибыли в РФ, чтобы воевать в Украине, хотя Путин рассчитывает на 16 000.
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