Число сбитых самолетов РФ соперничает с потерями вертолетов: данные Генштаба по оккупантам

С начала полномасштабного вторжения российских войск Силы обороны Украины уничтожили ориентировочно около 17 700 оккупантов, число сбитых боевых самолетов и вертолетов приближается к 300 единицам суммарно. Такие данные на полдень 1 апреля приводит Генштаб ВСУ.

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В период с начала отечественной войны против страны-оккупанта РФ потери врага составили:

личного состава — около 17 700 человек;

танков — 625;

боевых бронированных машин — 1751;

артиллерийских систем — 316;

РСЗО — 96;

средств ПВО — 54;

самолетов — 143;

вертолетов — 13;

автотехники — 1220;

кораблей/катеров — 7;

цистерн с ГСМ — 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 85;

специальной техники — 24;

пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.

Ранее сегодня стало известно, что около 300 сирийских боевиков уже прибыли в РФ, чтобы воевать в Украине, хотя Путин рассчитывает на 16 000.

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Евгений Пилипенко

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