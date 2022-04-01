UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Число сбитых самолетов РФ соперничает с потерями вертолетов: данные Генштаба по оккупантам

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 12:51
Число сбитых самолетов РФ соперничает с потерями вертолетов: данные Генштаба по оккупантам - Фото
Сбитый самолет российских оккупантов (скриншот)

С начала полномасштабного вторжения российских войск Силы обороны Украины уничтожили ориентировочно около 17 700 оккупантов, число сбитых боевых самолетов и вертолетов приближается к 300 единицам суммарно. Такие данные на полдень 1 апреля приводит Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В период с начала отечественной войны против страны-оккупанта РФ потери врага составили:

личного состава — около 17 700 человек;
танков — 625;
боевых бронированных машин — 1751;
артиллерийских систем — 316;
РСЗО — 96;
средств ПВО — 54;
самолетов — 143;
вертолетов — 13;
автотехники — 1220;
кораблей/катеров — 7;
цистерн с ГСМ — 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 85;
специальной техники — 24;
пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.

Ранее сегодня стало известно, что около 300 сирийских боевиков уже прибыли в РФ, чтобы воевать в Украине, хотя Путин рассчитывает на 16 000.

Смотрите видео: В российском Белгороде полыхает нефтебаза

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потери сводка генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 