В Белгороде заявили о повреждении железной дороги у границы с Украиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает в Telegram, что в Шебекинском городском округе повреждены железнодорожные пути.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, жертв и пострадавших нет, разрушено только железнодорожное полотно. На месте происшествия работает следственная группа. Он также утверждает, что поврежденная ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород-Нежеголь.

Шебекино находится практически на границе с Украиной – напротив города Волчанск Харьковской области.

Читайте также: Зеленского спросили о Белгороде. Он прямо не ответил и напомнил – напали на Украину

29 марта под Белгородом загорелся склад боеприпасов, а 31 марта – нефтебаза.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина к этому непричастна. При этом он назвал город "Белгородской народной республикой" и не исключил, что подобные пожары могут повториться в других уголках РФ.

Читайте также: Вчера в российском Белгороде начали травить голубей и рыть окопы, сегодня эвакуируют школы

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.