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В Белгороде заявили о повреждении железной дороги у границы с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 10:51
В Белгороде заявили о повреждении железной дороги у границы с Украиной - Фото
Железная дорога под Белгородом (фото - Настоящий Гладков, Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает в Telegram, что в Шебекинском городском округе повреждены железнодорожные пути.

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По его словам, жертв и пострадавших нет, разрушено только железнодорожное полотно. На месте происшествия работает следственная группа. Он также утверждает, что поврежденная ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород-Нежеголь.

Шебекино находится практически на границе с Украиной – напротив города Волчанск Харьковской области.

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В Белгороде заявили о повреждении железной дороги у границы с Украиной

  • 29 марта под Белгородом загорелся склад боеприпасов, а 31 марта – нефтебаза.
  • Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина к этому непричастна. При этом он назвал город "Белгородской народной республикой" и не исключил, что подобные пожары могут повториться в других уголках РФ.

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Марк Сировой
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