Вчера в российском Белгороде начали травить голубей и рыть окопы, сегодня эвакуируют школы

Сегодня мэр российского Белгорода сообщил об эвакуации всех школ города и области. Вчера в Белгороде местные жители начали травить голубей, опасаясь биологического оружия. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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По данным ЦПД, Россия готовит новые провокации против Украины.

5 апреля появилась информация, что жители Белгорода начали травить голубей, опасаясь, что они заражены некими вирусами для уничтожения россиян, якобы созданными в биолабораториях Украины, что не раз опровергалось как официальным Киевом, так и представителями других стран и ответственных международных организаций.

Центр опубликовал фото, очевидно, из соцсетей.

Сегодня, 6 апреля, мэр Белгорода Иванов сообщил об эвакуации всех школ города и области. По его словам, утром на электронную почту местного центра образования поступило сообщение о минировании всех учебных заведений.

"Что следующее придумает роспропаганда, остается только догадываться, потому что спрогнозировать цирк невозможно", – отметили в ЦПД.

29 марта под Белгородом загорелся склад боеприпасов, а 31 марта – нефтебаза.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина к этому непричастна. При этом он назвал город "Белгородской народной республикой" и не исключил, что подобные пожары могут повториться в других уголках РФ.

5 апреля в Белгородской области начали рыть окопы. Представитель местной власти сказал, что для "перестраховки".

Вадим Ребрина

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