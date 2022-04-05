В Белгородской области России начали рыть окопы

В Белгородской области РФ начали рыть окопы. Представитель местной власти сказал, что для "перестраховки". Об этом сообщает российское издание Медуза.

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Глава Шебекинского округа, чтобы успокоить запаниковавших жителей области, записал видеообращение, в котором сказал, что "земляные работы проводятся по нашей с вами просьбе". Ролик опубликован в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте".

"Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня, я вас уверяю, что безопасности нашей территории, как и прежде, ничего не угрожает", – сказал чиновник.

29 марта под Белгородом загорелся склад боеприпасов, а 31 марта – нефтебаза.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина к этому непричастна. При этом он назвал город "Белгородской народной республикой" и не исключил, что подобные пожары могут повториться в других уголках РФ.

Вадим Ребрина

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