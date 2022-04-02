Зеленского спросили о Белгороде. Он прямо не ответил и напомнил – напали на Украину

Президент Владимир Зеленский в интервью Fox News не ответил прямо, причастна ли Украина к пожару на нефтебазе в Белгороде, а также напомнил – Россия восемь лет ведет войну против Украины.

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Ведущий спросил, правда ли Украина уничтожила нефтебазу в Белгороде с помощью вертолетов, как это утверждает госпропаганда РФ.

"Извините, я не обсуждаю ни один из моих приказов как главнокомандующего, лидера этого государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военнослужащими Вооруженных Сил Украины и когда они разговаривают со мной", – ответил Зеленский.

По словам президента, важно, чтобы США и весь мир знали: Украина – страна, которая находится в состоянии войны, на которую напали.

"На нас напали. Вот что важно. Это самая большая трагедия. И сегодня слышать эти сообщения о том, что где-то что-то происходит, что-то взорвалось, пока идет война в Украине – честно говоря, непрофессионально об этом говорить. Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война продолжается уже восемь лет, поэтому, что бы ни случилось в определенной ситуации, мне сложно комментировать", – добавил он.

29 марта под Белгородом загорелся склад боеприпасов, а 31 марта – нефтебаза.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина к этому непричастна. При этом он назвал город "Белгородской народной республикой" и не исключил, что подобные пожары могут повториться в других уголках РФ.

Белый дом не стал оценивать произошедшее и напомнил, что агрессор здесь один – Россия.

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Марк Сировой

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