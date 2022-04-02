Пожары в Белгороде могут усугубить положение армии России под Харьковом: разведка Британии

Пожары в Белгороде на складе боеприпасов и нефтебазе, могут усугубить проблемы армии РФ с логистикой. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

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В британской разведке считают, что вероятные потери боеприпасов и топлива на складах в Белгороде, скорее всего, создадут дополнительную краткосрочную нагрузку на логистические цепочки российской армии.

Британские разведчики предполагают, что сильнее всего пострадает группировка войск РФ, которая находится возле Харькова.

Советник главы ОП Алексей Арестович предупреждал, что в ближайшие две недели российские войска попытаются "отрезать" группировку украинских сил на Донбассе. Для этого им в частности необходим контроль над Изюмом Харьковской области, за который идут ожесточенные бои.

29 марта под Белгородом загорелся склад боеприпасов, а 31 марта – нефтебаза.

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Марк Сировой

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