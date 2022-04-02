Пожары в Белгороде могут усугубить положение армии России под Харьковом: разведка Британии
02.04.2022, 01:35
Белгород (Фото из Telegram пропагандистских росСМИ)
Пожары в Белгороде на складе боеприпасов и нефтебазе, могут усугубить проблемы армии РФ с логистикой. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.
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В британской разведке считают, что вероятные потери боеприпасов и топлива на складах в Белгороде, скорее всего, создадут дополнительную краткосрочную нагрузку на логистические цепочки российской армии.
Британские разведчики предполагают, что сильнее всего пострадает группировка войск РФ, которая находится возле Харькова.
- Советник главы ОП Алексей Арестович предупреждал, что в ближайшие две недели российские войска попытаются "отрезать" группировку украинских сил на Донбассе. Для этого им в частности необходим контроль над Изюмом Харьковской области, за который идут ожесточенные бои.
- 29 марта под Белгородом загорелся склад боеприпасов, а 31 марта – нефтебаза.
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