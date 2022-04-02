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Белый дом не стал комментировать пожары в Белгороде. И напомнил, кто единственный агрессор

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 03:33
Белый дом не стал комментировать пожары в Белгороде. И напомнил, кто единственный агрессор - Фото
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Администрация президента США Джо Байдена отказалась комментировать пожары на нефтебазе и складе боеприпасов в Белгороде и напомнила: единственным агрессором в войне в Украине является Россия. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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Она сказала, что Белый дом не намерен комментировать заявления Кремля о якобы причастности Украины к пожару на нефтебазе. При этом Псаки добавила, что Украина не делала никаких заявлений или подтверждений.

Спикер Белого дома также решила напомнить: российский диктатор Владимир Путин начал агрессивную войну против Украины, а его войска до сих пор бомбят мирные украинские города.

"Мы видели, как народ Украины доблестно сражается перед лицом ничем не спровоцированной жестокости России, но здесь есть один агрессор, и это Путин и действующая под его руководством российская армия", – подытожила Псаки.

  • 29 марта под Белгородом загорелся склад боеприпасов, а 31 марта – нефтебаза.
  • Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина к этому непричастна. При этом он назвал город "Белгородской народной республикой" и не исключил, что подобные пожары могут повториться в других уголках РФ.

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Марк Сировой
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